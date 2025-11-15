"É claro que vamos lucrar. Quem faz uma guerra para não lucrar?". A pergunta retórica feita por um dos líderes do Comando Vermelho à reportagem, em agosto, traduz a lógica que sustenta a disputa entre facções no Rio de Janeiro. O diálogo ocorreu por intermédio de advogados logo depois de a facção tentar, mais uma vez, invadir um bairro da zona oeste controlado por um grupo rival.

Nessa região, condomínios próximos a favelas são obrigados a pagar cerca de R$ 2.000 por mês como taxa de segurança, de acordo com moradores. Quem se recusa a contribuir passa a ser alvo de assaltos e represálias.

O negócio lucrativo que vai além da droga foi construído nos últimos 40 anos sob um ambiente de medo dos moradores das comunidades, que vivem em meio a tiros: ora da guerra entre quadrilhas, ora das operações policiais. A batalha mais recente -e a mais letal da história- se deu no dia 28 de outubro, com um saldo de 121 mortos. A ação foi comemorada pela gestão Cláudio Castro (PL).