Há uma crescente preocupação com a capacidade humana de garantir um futuro climático seguro na Terra, mesmo que as metas climáticas dos países sejam implementadas. E mesmo as mais ambiciosas não estão alinhadas com os dados científicos mais recentes.

O alerta - entre os muitos que se acumulam - foi feito por Johan Rockström, do Instituto Potsdam para Pesquisa sobre Impacto Climático, e pelo relatório "10 Novas Percepções da Ciência do Clima 2025/2026", lançado esta semana na COP30, a conferência da ONU para mudanças climáticas, em Belém, no Pará.

"Mesmo que as NDCs [as metas climáticas de cada país] fossem plenamente implementadas, o mundo ainda seguiria um caminho de resultados desastrosos, com temperaturas médias globais podendo ultrapassar 2,5°C em relação aos níveis pré-industriais", afirmou Rockström, durante entrevista coletiva na segunda-feira (10), antes da abertura oficial da COP30.