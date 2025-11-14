A casa que explodiu na noite desta quinta-feira (13), no Tatuapé, na zona leste de São Paulo, teria passado a ser ocupada por Adir de Oliveira Mariano após familiares dele terem vivido no imóvel, de acordo com Fernanda Canno, advogada do irmão do homem.

A polícia apura se o corpo encontrado sob os escombros é de Adir, 46. O cadáver só poderá ser identificado por meio de coleta de digitais ou por DNA, o que pode levar alguns dias.

Segundo a advogada, Alessandro, irmão do morador, relatou ter alugado o imóvel há nove anos, enquanto era casado com a primeira mulher. Ele deixou a casa após a separação, há cinco anos. A ex-esposa e as filhas teriam permanecido.