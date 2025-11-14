A Polícia Civil identificou como Adir de Oliveira Mariano, 46 anos, o homem morto na explosão que destruiu uma casa no Tatuapé, zona leste de São Paulo, na noite dessa quinta-feira (13). Segundo a corporação, ele era baloeiro, tinha histórico criminal ligado ao armazenamento irregular de fogos de artifício e usava o imóvel para guardar material explosivo.

Relembre o caso: Explosão em galpão atinge veículos na zona leste de São Paulo

A investigação apura se o local também servia para venda ou até fabricação de balões.