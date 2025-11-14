A Polícia Civil identificou como Adir de Oliveira Mariano, 46 anos, o homem morto na explosão que destruiu uma casa no Tatuapé, zona leste de São Paulo, na noite dessa quinta-feira (13). Segundo a corporação, ele era baloeiro, tinha histórico criminal ligado ao armazenamento irregular de fogos de artifício e usava o imóvel para guardar material explosivo.
Relembre o caso: Explosão em galpão atinge veículos na zona leste de São Paulo
A investigação apura se o local também servia para venda ou até fabricação de balões.
Adir tinha cinco passagens por transporte ilegal de inflamáveis e armazenamento de fogos. Ele estava dentro da casa no momento da explosão e foi arremessado para fora, morrendo no local. Outras dez pessoas ficaram feridas, e casas, prédios e veículos ao redor foram danificados.
A Polícia Militar confirmou que Adir vivia no imóvel havia cerca de dois meses com a esposa. A casa estava alugada em nome do irmão dele, Alessandro de Oliveira Mariano, que prestou depoimento para explicar por que o local era usado para guardar explosivos.
Como a casa foi totalmente destruída, a perícia ainda tenta identificar que tipo de atividade era realizada no endereço.
*Com informações do SBT News