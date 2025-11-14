O governo de São Paulo anunciou a abertura de 19 serviços voltados ao acolhimento de dependentes químicos e ao apoio a familiares até o primeiro semestre de 2026, ampliando a rede estadual de atendimento e prevenção. O investimento previsto é de R$ 2,3 milhões na implantação e R$ 27,4 milhões anuais em custeio.
Seis meses após a desmobilização da região conhecida como Cracolândia, o estado confirmou a criação de dez novas unidades do Espaço Prevenir e nove complexos de Casas Terapêuticas. Os serviços ficarão em cidades como Araçatuba, Barretos, Itaquaquecetuba, Marília, Ribeirão Preto, Santo André, São Paulo e São Vicente.
Marcelo S. Camargo / Governo do Estado de SP
Segundo a secretária de Desenvolvimento Social, Andrezza Rosalém, “o Estado oferece proteção integral aos indivíduos na fase inicial de acolhimento, com acompanhamento dedicado e um trabalho focado na retomada do convívio social e na reconstrução de cuidados e atenções básicas”. Ela afirma ainda que “essa estrutura reforça o compromisso do Governo do Estado com a oferta de serviços especializados e integrados de prevenção, tratamento e reinserção social”.
Com a ampliação, a rede passará a ter 23 Espaços Prevenir e 24 complexos de Casas Terapêuticas, destinados ao público masculino, feminino e LGBTQIA+. Cada complexo terá capacidade anual para 810 acolhimentos, enquanto os Espaços Prevenir poderão atender até 200 pessoas ou famílias por unidade.
A implantação será feita em parceria com prefeituras, responsáveis por indicar imóveis e integrar os novos serviços às redes locais de saúde, assistência e educação. No total, 231 profissionais serão contratados para as unidades, incluindo psicólogos, assistentes sociais, educadores, enfermeiros e coordenadores técnicos.