O governo de São Paulo anunciou a abertura de 19 serviços voltados ao acolhimento de dependentes químicos e ao apoio a familiares até o primeiro semestre de 2026, ampliando a rede estadual de atendimento e prevenção. O investimento previsto é de R$ 2,3 milhões na implantação e R$ 27,4 milhões anuais em custeio.

Seis meses após a desmobilização da região conhecida como Cracolândia, o estado confirmou a criação de dez novas unidades do Espaço Prevenir e nove complexos de Casas Terapêuticas. Os serviços ficarão em cidades como Araçatuba, Barretos, Itaquaquecetuba, Marília, Ribeirão Preto, Santo André, São Paulo e São Vicente.