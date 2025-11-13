A ampliação do ensino profissionalizante foi uma das principais promessas de campanha de Tarcísio. Ele prometeu chegar ao fim do mandato com metade das matrículas do ensino médio sendo ofertadas nessa modalidade.

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) anunciou nesta quinta-feira (13) a expansão da oferta de ensino técnico nas escolas regulares de São Paulo. Em 2026, 2.212 unidades passam a oferecer cursos profissionalizantes - 399 a mais do que neste ano.

Segundo a Secretaria de Educação, a expectativa é de que 231 mil alunos estejam matriculados em cursos técnicos em 2026. Um aumento de 85% em apenas um ano, já que neste ano são 124 mil matrículas.

Ou seja, o governador deve chegar ao fim do mandato, em 2026, longe da meta que havia estabelecido, já que a rede estadual paulista tem mais de 1,5 milhão de estudantes matriculados no ensino médio.

Conforme mostrou a Folha de S.Paulo, para conseguir fazer uma rápida ampliação do modelo, a gestão apostou na oferta de cursos técnicos dentro da estrutura atual das escolas regulares. As aulas são presenciais e ministradas por profissionais, que não necessariamente sejam professores, mas atuam na área dos cursos.