COTOVELADA

Expulsão pode tirar CR7 do início da Copa do Mundo de 2026; VÍDEO

Por | da Folhapress
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução de vídeo/Globoplay
Regulamento da Fifa prevê umas suspensão de ao menos três partidas em caso de agressão.
A expulsão na derrota para a Irlanda, nesta quinta-feira (13), pelas Eliminatórias Europeias, pode tirar Cristiano Ronaldo dos primeiros compromissos pela Copa do Mundo de 2026. A seleção portuguesa ainda não está classificada para o Mundial.

Regulamento da Fifa prevê umas suspensão de ao menos três partidas em caso de agressão. Cristiano Ronaldo recebeu o cartão vermelho por dar uma cotovelada em O'Shea. O árbitro deu cartão amarelo de início, mas foi chamado ao VAR e mudou de decisão.

Jogadores e oficiais serão suspensos por pelo menos três partidas ou um período de tempo apropriado para agressão, incluindo usar o cotovelo, socos, chutes, mordidas, cuspir ou atingir um adversário ou uma pessoa que não seja um árbitro da partida. Art. 14 do capítulo 2 do Código Disciplinar da Fifa

Como só há uma rodada restante das Eliminatórias Europeias, o atacante "levaria" o restante da punição para os próximos torneios. O português é desfalque certo contra a Armênia, no domingo, às 11h (de Brasília).

Caso Portugal garanta vaga na Copa, CR7 pode perder ao menos os dois primeiros jogos do torneio. Recentemente, o camisa 7 afirmou que esta será seu último Mundial da carreira.

Isso porque o Código Disciplinar da Fifa coloca o Mundial como a primeira opção para um atletas cumprir a suspensão. Essa foi a primeira expulsão de Cristiano Ronaldo pela seleção portuguesa.

As suspensões de partidas aplicadas em relação a partidas em função de uma expulsão recebida por um jogador fora de uma competição (partida(s) separada(s)) ou não cumpridas durante a competição para a qual foram destinadas (eliminação ou a última partida da competição) são transferidas da seguinte forma: a) Copa do Mundo FIFA e Copa do Mundo Feminina FIFA: transferidos para a próxima partida oficial da equipe. Art. 2 do capítulo 69 do Código Disciplinar da Fifa

Portugal vai à Copa?

A seleção se classifica, sem depender de outros resultados, em caso de vitória contra a Armênia. Neste momento, a seleção portuguesa lidera o Grupo F com 10 pontos, dois a mais do que a Hungria.

Em caso de empate, Portugal precisará torcer por um tropeço dos húngaros, que enfrentam a Irlanda também no domingo, às 11h (de Brasília).

Os primeiros colocados de cada chave confirmam vaga direta na Copa, enquanto os vices irão para a repescagem.

Clique e assista ao lance

