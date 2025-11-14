Regulamento da Fifa prevê umas suspensão de ao menos três partidas em caso de agressão. Cristiano Ronaldo recebeu o cartão vermelho por dar uma cotovelada em O'Shea. O árbitro deu cartão amarelo de início, mas foi chamado ao VAR e mudou de decisão.

A expulsão na derrota para a Irlanda, nesta quinta-feira (13), pelas Eliminatórias Europeias, pode tirar Cristiano Ronaldo dos primeiros compromissos pela Copa do Mundo de 2026. A seleção portuguesa ainda não está classificada para o Mundial.

Jogadores e oficiais serão suspensos por pelo menos três partidas ou um período de tempo apropriado para agressão, incluindo usar o cotovelo, socos, chutes, mordidas, cuspir ou atingir um adversário ou uma pessoa que não seja um árbitro da partida. Art. 14 do capítulo 2 do Código Disciplinar da Fifa

Como só há uma rodada restante das Eliminatórias Europeias, o atacante "levaria" o restante da punição para os próximos torneios. O português é desfalque certo contra a Armênia, no domingo, às 11h (de Brasília).

Caso Portugal garanta vaga na Copa, CR7 pode perder ao menos os dois primeiros jogos do torneio. Recentemente, o camisa 7 afirmou que esta será seu último Mundial da carreira.