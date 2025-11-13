O São Paulo divulgou nesta quinta-feira (13) uma atualização sobre a situação médica do meia Oscar, 34, internado desde terça (11) em São Paulo. De acordo com o boletim, a investigação realizada no Einstein Hospital Israelita "confirmou o diagnóstico de síncope vasovagal".

O atleta se sentiu mal em exames preparatórios para a temporada 2026 e teve "uma intercorrência com alterações cardiológicas". Ainda segundo o clube do Morumbi, ele está "clinicamente bem e estável" e nesta sexta (14) "realizará estudo eletrofisiológico".

De acordo com o médico Alfredo Salim Helito, do hospital Sírio-Libanês, "a síndrome vasovagal é uma condição médica que se destaca como a principal responsável por episódios de desmaio, também conhecidos como síncopes".