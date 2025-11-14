Um grupo suspeito de lavar R$ 252 milhões do tráfico de drogas em um período de cinco anos é alvo de uma operação da Polícia Federal em Minas Gerais nesta sexta-feira (15).

Leia mais: Quem são os jogadores e técnicos que sofreram fraude milionária

Justiça autorizou que onze mandados de busca e apreensão fossem cumpridos em Uberlândia (MG), Jataí (GO) e Rio Verde (GO). Entre os bens apreendidos estão 70 veículos e sete imóveis de alto padrão.