A Polícia Federal deflagrou nessa quinta-feira (13) a 3ª fase da Operação Fake Agents, que apura o desvio de R$ 7 milhões do FGTS de atletas e ex-atletas pelo esquema que envolvia bancários e uma advogada que autorizava saques irregulares.

Entre as vítimas estão nomes de peso do futebol brasileiro, como Gabriel Jesus, Ramires, Paulo Roberto Falcão, Obina, Titi, Raniel, Cueva, Rojas e Donatti. Segundo a PF, a quadrilha utilizava documentos falsos para abrir contas em nome dos jogadores e realizar os saques.