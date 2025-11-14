A Polícia Federal deflagrou nessa quinta-feira (13) a 3ª fase da Operação Fake Agents, que apura o desvio de R$ 7 milhões do FGTS de atletas e ex-atletas pelo esquema que envolvia bancários e uma advogada que autorizava saques irregulares.
Leia mais: Governo aperta regras do saque-aniversário; saiba o que muda
Entre as vítimas estão nomes de peso do futebol brasileiro, como Gabriel Jesus, Ramires, Paulo Roberto Falcão, Obina, Titi, Raniel, Cueva, Rojas e Donatti. Segundo a PF, a quadrilha utilizava documentos falsos para abrir contas em nome dos jogadores e realizar os saques.
Quatro mandados de busca e apreensão foram cumpridos no Rio de Janeiro, incluindo a casa de funcionários da Caixa e uma agência bancária. A investigação começou após a fraude contra o peruano Paolo Guerrero vir à tona em 2024.
Os envolvidos podem responder por estelionato, falsificação de documentos e associação criminosa. A Caixa afirmou que coopera com as apurações e garante a restituição dos valores desviados.
*As informações são do SBT News