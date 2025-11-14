Um incêndio de grandes proporções atingiu um terreno com materiais recicláveis na manhã desta sexta-feira (14) em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte.

Leia mais: Explosão em galpão atinge veículos na zona leste de São Paulo

Ocorrência foi registrada em um lote da Via Expressa. Uma grande cortina de fumaça tomou o céu e uma pista com sentido a Betim foi fechada.