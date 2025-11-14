A polícia do Rio de Janeiro faz na manhã desta sexta-feira (14) uma ação contra o CV (Comando Vermelho) em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.

A ação é uma continuidade da Operação Contenção, a mais letal da história do país, com 121 mortos, no dia 28 de outubro, nos complexos da Penha e do Alemão.