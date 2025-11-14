Polícia continua Operação Contenção contra o CV nesta 6ª; VÍDEO
A polícia do Rio de Janeiro faz na manhã desta sexta-feira (14) uma ação contra o CV (Comando Vermelho) em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.
A ação é uma continuidade da Operação Contenção, a mais letal da história do país, com 121 mortos, no dia 28 de outubro, nos complexos da Penha e do Alemão.
A operação é realizada por policiais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes, da Core (Coordenadoria de Recursos Especiais) e do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais).
Eles cumprem mandados de prisões temporárias e de busca e apreensão.
Segundo a polícia, a ação é resultado de uma investigação realizada durante onze meses.
???? A verdade por trás da Megaoperação Contenção é clara: 117 criminosos neutralizados - e cada um deles representava uma ameaça direta aos moradores de bem das comunidades.— Polícia Civil RJ (@PCERJ) November 13, 2025
?? Esses terroristas não são vítimas, são soldados do crime. E, pela primeira vez, os próprios moradores… pic.twitter.com/lKQrononXv