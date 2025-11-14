Dez anos após a maior tragédia ambiental da história do país, uma decisão da Justiça britânica determinou a responsabilidade da BHP pelo desastre em Mariana, que matou 19 pessoas e espalhou lama tóxica por quase 700 km de Minas Gerais até o oceano Atlântico.

A partir de outubro do ano que vem a mesma Suprema Corte começará a decidir quem poderá receber indenização e quanto. Estima-se que o volume de compensações possa chegar a R$ 260 bilhões. São cerca de 620 mil litigantes, incluindo dezenas de entidades e municípios, em um processo de indenização que pode consumir de três a cinco anos.