O presidente do Barcelona, Joan Laporta, anunciou que o clube pretende erguer uma estátua para Lionel Messi no novo Camp Nou. O estádio passa por reformas desde 2023. O argentino, maior ídolo da história do Barça, teve que deixar o clube em 2021 devido a uma grave crise financeira.

"Sempre achamos que algo mais deveria ser feito por Messi. Ele deveria ter uma estátua no Camp Nou, como Cruyff e Kubala. Seria justo que Leo também tivesse a sua, porque eles são jogadores icônicos que influenciaram a todos nós. Estamos trabalhando nisso. Obviamente, sua família precisa concordar", disse Joan Laporta, presidente do Barcelona, durante o lançamento do livro 'Jo Vaig Viure e La Masia', do jornalista Xavi Torres.

Atualmente, apenas os ídolos Johan Cruyff e László Kubala possuem estátuas no Camp Nou. Ambos marcaram geração como jogadores do Barça, nas décadas de 1970 e 1950, respectivamente. Eles também tiveram passagens como treinadores do clube.