Um casal foi preso suspeito de integrar a quadrilha do "Boa noite, Cinderela", no Rio de Janeiro.

Homem de 22 anos e mulher de 21 teriam usado aplicativos de relacionamento para abordar vítimas. Ambos foram presos ontem em Araruama (RJ).

Segundo a polícia, cada um tinha uma atribuição específica no golpe. O homem atraía as vítimas nos apps. A mulher, por sua vez, recolhia o dinheiro e gastava.