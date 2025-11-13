13 de novembro de 2025
GOLPE EM TURISTAS

Casal suspeito de aplicar 'Boa noite, Cinderela' é preso

Reprodução/Redes sociais
Matheus Cantalice e Maria Luiza Machado foram detidos na Região dos Lagos (RJ)
Um casal foi preso suspeito de integrar a quadrilha do "Boa noite, Cinderela", no Rio de Janeiro.

Homem de 22 anos e mulher de 21 teriam usado aplicativos de relacionamento para abordar vítimas. Ambos foram presos ontem em Araruama (RJ).

Segundo a polícia, cada um tinha uma atribuição específica no golpe. O homem atraía as vítimas nos apps. A mulher, por sua vez, recolhia o dinheiro e gastava.

Maioria das vítimas era composta por turistas estrangeiros. O casal costumava atual na zona sul do Rio de Janeiro. O homem marcava os encontros, oferecia bebidas e dopava as vítimas. A mulher, sua namorada, aparecia e dava sequência ao golpe.

Ambos tinham mandados de prisão preventiva em seus nomes. O caso é investigado como roubo qualificado pela Deat (Delegacia Especial de Apoio ao Turismo).

Há oito anotações criminais relacionadas ao casal por roubo, furto e associação criminosa. Eles seriam integrantes de um grupo de golpistas liderados por Cláudio Rafael Pontes, que foi preso anteriormente, também na Região dos Lagos.

Os dois foram levados para a Cadeia Pública José Frederico Marques, na zona norte da capital fluminense. Agora eles ficam à disposição da Justiça e passam por audiências de custódia.

