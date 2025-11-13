A noite nas Eliminatórias Europeias foi dramática para Itália e Portugal, que viveram momentos distintos antes da rodada final do torneio que dá vaga na Copa do Mundo de 2026. A França, por outro lado, fez a lição de casa e se garantiu no Mundial de maneira tranquila.

Os italianos até venceram, mas dependem de um verdadeiro milagre para fugir da repescagem: na última rodada, a tetracampeã precisa tirar um saldo de 17 gols da Noruega - é necessário derrotar Haaland e companhia, portanto, por pelo menos 9 a 0 na rodada final.

Enquanto isso, os portugueses perderam a chance de confirmar a classificação antecipada. A seleção que tem Cristiano Ronaldo como astro, no entanto, ainda depende só dela para ir à Copa.

Como foram os jogos?