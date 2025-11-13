Uma fábrica clandestina de fogos de artifício explodiu na madrugada desta quinta-feira (13) em Juazeiro do Norte, no interior do Ceará. Um homem que morava nas proximidades passou mal após o estrondo e morreu no local.

Segundo a Polícia Militar, o homem foi identificado como Francisco José da Silva, 73, que morava próximo ao galpão, na rua Antônio Saraiva Landim, no bairro Frei Damião. A suspeita é que ele tenha se assustado com o barulho e sofrido uma parada cardíaca.

Foi a segunda explosão em menos de 24 horas no mesmo bairro. As causas são investigadas pela Polícia Civil e pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará.