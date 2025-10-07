Governo aperta regras do saque-aniversário; saiba o que muda

O governo federal endureceu as regras do saque-aniversário do FGTS. A partir de 1º de novembro, quem optar pela modalidade poderá antecipar no máximo cinco saques, com parcelas que variam de R$ 100 a R$ 500 por ano, segundo decisão do Conselho Curador do FGTS divulgada nesta terça-feira (7).

As novas normas restringem a quantidade de operações por trabalhador, o prazo para os bancos liberarem o empréstimo e o valor máximo de antecipação.