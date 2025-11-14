O chanceler Mauro Vieira afirmou que Donald Trump sinalizou disposição para fechar um acordo provisório com o Brasil sobre o tarifaço de 50%, enquanto negociações completas podem levar até três meses.

Após uma conversa inicial e uma reunião ampliada em Washington, Vieira disse que os EUA já receberam a proposta geral apresentada pelo governo brasileiro e que a Casa Branca deve dar uma resposta “nesta sexta (14) ou na próxima semana”.