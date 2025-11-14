Trump pode firmar acordo provisório, diz Mauro Vieira
O chanceler Mauro Vieira afirmou que Donald Trump sinalizou disposição para fechar um acordo provisório com o Brasil sobre o tarifaço de 50%, enquanto negociações completas podem levar até três meses.
Leia mais: Confrontado em entrevista, Trump promete reduzir tarifas do café
Após uma conversa inicial e uma reunião ampliada em Washington, Vieira disse que os EUA já receberam a proposta geral apresentada pelo governo brasileiro e que a Casa Branca deve dar uma resposta “nesta sexta (14) ou na próxima semana”.
O ministro destacou que esta foi a terceira conversa com o secretário de Estado Marco Rubio desde a imposição das tarifas, em julho, e que houve interesse do governo americano em manter uma relação estável com o Brasil.
A agenda dessa quinta (13) incluiu um diálogo de 10 minutos entre Vieira e Rubio, seguido de uma reunião de uma hora com negociadores dos dois lados. Representando o Brasil, participaram a embaixadora Maria Luiza Ribeiro Viotti, o chefe de gabinete Ricardo Monteiro, o secretário de Assuntos Econômicos Philip Fox-Drummond Gough, o diplomata Fernando Sena e assessores da chancelaria.
*Com informações da CNN