O Inep, órgão ligado ao MEC (Ministério da Educação), apresentou nesta quinta-feira (13) o gabarito oficial do primeiro dia de provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2025. No último domingo (9), os candidatos realizaram as questões das áreas de linguagens, ciências humanas e a redação.

Em entrevista após a conclusão do primeiro dia de provas, Camilo Santana, ministro da Educação, anunciou as datas de divulgação dos gabaritos do primeiro e segundo dia do exame nacional.