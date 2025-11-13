O grupo, segundo a PF (Polícia Federal), é responsável por desvios milionários em contratos de saúde, transporte público, coleta de lixo, serviços de engenharia e também de vigilância patrimonial.

A investigação que levou o TRF-3 (Tribunal Regional Federal da 3ª Região) a afastar Rodrigo Manga (Republicanos) da Prefeitura de Sorocaba (SP) diz que o mandatário lidera uma "extensa e complexa estrutura criminosa com o objetivo de enriquecer ilicitamente às custas da administração pública mediante atos de corrupção". Ele nega.

A defesa de Manga disse à Folha de S.Paulo que a operação é nula, fruto de perseguição política, e que a Justiça Federal não é competente para julgar o caso. Em nota, afirma ser "indiscutivelmente temerário o afastamento do prefeito baseado em ilações sobre supostas irregularidades investigadas".

"Os supostos fatos remontam ao ano de 2021, o que demonstra ausência de qualquer contemporaneidade capaz de colocar em risco a continuidade do exercício do legítimo mandato do chefe do Executivo. Mandato este, inclusive, conquistado nas urnas, de forma legítima e maciça", continuou.

A decisão que determinou o afastamento do mandatário também o proibiu de conversar com servidores públicos e decretou, além disso, a prisão preventiva de três pessoas apontadas como operadoras do suposto esquema.