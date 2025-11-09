Tempestades devem atingir localidades entre Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Rio Grande do Sul e Santa Catarina estão na lista.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) divulgou nesta quinta-feira (13) alertas de tempestades válidos até nesta sexta-feira (14) para nove estados do Brasil e de chuvas intensas para outros dez.

Precipitação pode chegar a 100 mm/dia. O Inmet ainda alerta para ventos intensos, de até 100 km/h, e risco de queda de granizo. Essas regiões ainda estão sob risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

Já para outras dez regiões, o alerta é de chuvas intensas. Áreas do Acre, Amazonas, Maranhão, Rondônia, Roraima, Pará, Amapá e Tocantins estão sujeitas a chuvas de até 50mm/dia e ventos de até 60km/h. Nestes locais, é baixo o risco de danos estruturais e alagamentos. Regiões de Mato Grosso e Goiás que estão fora do alerta de tempestade são incluídas no alerta de chuvas intensas.

Para estados do Nordeste, o alerta é de baixa umidade, que também deve durar até nesta sexta-feira. O instituto alerta para níveis de umidade relativa do ar variando entre 30% e 20%, considerado como clima de deserto. O saudável para o ser humano é de 40% a 60%. O comunicado abrange áreas do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Bahia.