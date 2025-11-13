Um incêndio atingiu o Hospital César Cals, no Centro de Fortaleza (CE), na manhã desta quinta-feira (13), resultando em correria entre pacientes e funcionários. Imagens gravadas por testemunhas mostram bebês retirados dentro de incubadoras e levados para áreas seguras enquanto a fumaça se espalhava pelo prédio. As informações são da CNN Brasil.

O Corpo de Bombeiros conseguiu controlar as chamas em pouco mais de uma hora, e não houve registro de feridos. Segundo a Secretaria da Saúde do Ceará, o fogo começou numa área administrativa, sem atingir setores de atendimento. As causas do incidente serão investigadas.