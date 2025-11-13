13 de novembro de 2025
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
VEJA VÍDEO

Recém-nascidos são evacuados às pressas de hospital em chamas

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução de vídeo/Facebook
Segundo a Secretaria da Saúde do Ceará, o fogo começou numa área administrativa.
Segundo a Secretaria da Saúde do Ceará, o fogo começou numa área administrativa.

Um incêndio atingiu o Hospital César Cals, no Centro de Fortaleza (CE), na manhã desta quinta-feira (13), resultando em correria entre pacientes e funcionários. Imagens gravadas por testemunhas mostram bebês retirados dentro de incubadoras e levados para áreas seguras enquanto a fumaça se espalhava pelo prédio. As informações são da CNN Brasil.

O Corpo de Bombeiros conseguiu controlar as chamas em pouco mais de uma hora, e não houve registro de feridos. Segundo a Secretaria da Saúde do Ceará, o fogo começou numa área administrativa, sem atingir setores de atendimento. As causas do incidente serão investigadas.

Comentários

Comentários