O Palmeiras vive a expectativa de poder contar com Flaco López para o jogo de sábado, contra o Santos, pelo Brasileiro.

A Argentina joga contra Angola na sexta-feira, em Luanda, capital angolana. O jogo ocorre às 13h (de Brasília) e será o único da seleção nesta Data Fifa.

Uma série de treinos estava prevista para depois do amistoso, mas a reportagem apurou que as atividades foram canceladas. Assim, os jogadores seriam liberados para voltarem aos seus clubes.