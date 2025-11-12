Um assessor de Gilberto Kassab (PSD), secretário de Governo da gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos), foi alvo de operação da Polícia Federal nesta quarta-feira (12) contra fraudes em licitações de prefeituras. Segundo o governo, ele pediu demissão horas após a ação.

Mario Botion era diretor de Convênios do escritório regional de Campinas da Secretaria de Governo e tinha sob sua responsabilidade a intermediação de acordos para a liberação de repasses financeiros entre a gestão Tarcísio e prefeituras da região. Ele foi nomeado para o cargo de confiança em 31 de julho deste ano.

Agentes da PF cumpriram mandados de busca e apreensão na casa de Botion e em uma de suas empresas, em Limeira, no interior do estado -ele foi prefeito da cidade entre 2017 e 2024 pelo PSD, partido do qual Kassab é presidente nacional.