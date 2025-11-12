13 de novembro de 2025
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
POLÍCIA FEDERAL

Assessor de Kassab é alvo de operação sobre fraude em prefeituras

Por Bruno Ribeiro | da Folhapress
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Redes Sociais
Ex-prefeito de Limeira, Mário Botion, ao lado de Gilberto Kassab
Ex-prefeito de Limeira, Mário Botion, ao lado de Gilberto Kassab

Um assessor de Gilberto Kassab (PSD), secretário de Governo da gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos), foi alvo de operação da Polícia Federal nesta quarta-feira (12) contra fraudes em licitações de prefeituras. Segundo o governo, ele pediu demissão horas após a ação.

Mario Botion era diretor de Convênios do escritório regional de Campinas da Secretaria de Governo e tinha sob sua responsabilidade a intermediação de acordos para a liberação de repasses financeiros entre a gestão Tarcísio e prefeituras da região. Ele foi nomeado para o cargo de confiança em 31 de julho deste ano.

Agentes da PF cumpriram mandados de busca e apreensão na casa de Botion e em uma de suas empresas, em Limeira, no interior do estado -ele foi prefeito da cidade entre 2017 e 2024 pelo PSD, partido do qual Kassab é presidente nacional.

Ele foi um dos alvos da operação Coffee Break, feita em parceria com a CGU (Controladoria-Geral da União), que apura fraudes em licitações para desvios de verbas da área da Educação em prefeituras.

De acordo com a CGU, o esquema envolveu duas empresas fornecedoras de material didático, de Sumaré e Hortolândia, e, ao todo, 50 mandados de busca e apreensão foram cumpridos nos estados de São Paulo e do Paraná e no Distrito Federal.

Em um dos alvos em São Paulo, a PF apreendeu R$ 2,1 milhões em dinheiro.

"As investigações apontaram indícios de crimes contra a Administração Pública, incluindo fraude em licitação, corrupção ativa e passiva, além de superfaturamento e tráfico de influência", informou nota divulgada pela controladoria.

A PF não esclareceu se Botion é investigado por sua atuação na prefeitura ou no governo do estado. A assessoria de comunicação da corporação em Campinas, que coordenou a operação, informou que o caso está sob sigilo.

O assessor também responde dois processos por improbidade administrativa na Justiça de São Paulo, mas sem decisões condenatórias.

"Os investigados poderão responder pelos crimes de corrupção ativa e passiva, peculato, fraude em licitação, lavagem de dinheiro, contratação direta ilegal e organização criminosa", disse, também por nota, a Polícia Federal.

A reportagem tentou, sem sucesso, contato com Botion para ouvi-lo sobre o caso. Já a Secretaria de Governo informou, por nota, que ele pediu demissão. "O diretor de Convênios do Escritório Regional de Campinas será exonerado a pedido", diz o texto.

A demissão de Botion é a segunda baixa entre integrantes da mesma função na equipe de Kassab em duas semanas.

No mês passado, Kassab havia nomeado para a regional do Vale do Ribeira o ex-prefeito de Ilha Comprida, Décio Ventura. O ex-mandatário tem histórico de problemas com os tribunais de contas da União e do Estado e quatro decisões vigentes que o proibiam de disputar eleições.

Na semana passada, quando a Folha questionou os motivos de Ventura ter sido nomeado para um cargo na gestão Tarcísio, o ex-prefeito também foi exonerado. Em entrevista, ele afirmou que pediu demissão porque não queria causar problemas.

Comentários

Comentários