Uma suspeita de bomba em uma carreta no km 45 do Rodoanel Mário Covas, em Itapecerica da Serra (SP), na manhã desta quarta-feira (12), está sendo investigada como tentativa de roubo pela Polícia Civil, informou a SSP (Secretaria de Segurança Pública) de São Paulo.

Essa definição foi tomada após o depoimento do motorista da carreta, de 52 anos, que ficou mais de quatro horas amarrado dentro do veículo, antes de ser resgatado abalado e socorrido ao Hospital Geral de Itapecerica da Serra.

O Centro de Comunicação da Polícia Militar chegou a cogitar que se tratasse de um surto do motorista, mas essa possibilidade foi descartada.