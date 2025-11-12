A molécula MCH11, desenvolvida para atuar em uma área específica do cérebro, mostrou resultados promissores no combate ao alcoolismo. O composto, ainda em fase pré-clínica, reduziu o consumo de álcool em testes com camundongos e apresentou efeitos adicionais contra ansiedade e impulsividade, dois fatores que favorecem a recaída.

O estudo, realizado por pesquisadores das universidades de Madri e Alicante, foi publicado na revista Science Direct. O resultado demonstrou que o MCH11 impede a degradação da molécula 2-AG - uma substância do sistema endocanabinoide associada à regulação do humor e do estresse. Com isso, aumentam os níveis de 2-AG, o que diminui o desejo de beber e melhora sintomas emocionais.

A descoberta dos efeitos da molécula é promissora e pode atuar nas dimensões centrais do alcoolismo, diz João Maurício Castaldelli Maia, psiquiatra e professor do Instituto de Psiquiatria da USP. "Todo tipo de molécula que agir no sistema endocanabinoide possui especial interesse para os transtornos relacionados às adicções", completa.