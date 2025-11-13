O Conselho de Administração do Serviço Geológico Brasileiro (SGB), órgão ligado ao Ministério de Minas e Energia, exonerou nesta quarta-feira (12) a presidente interina Sabrina Góis. A decisão resulta da descoberta de prints em que ela comemora a prisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 2018, e publicações com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, segundo revelou o Metrópoles.

Sabrina acumulava três cargos na estatal e participava da COP30, em Belém (PA), quando foi informada da exoneração. No lugar dela, o geólogo Valdir Silveira assumiu interinamente a presidência.