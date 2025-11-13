A Polícia Civil do Rio de Janeiro aponta que Gabrielle Cristine Pinheiro Rosário, foragida, foi a mandante do assassinato de Laís de Oliveira Gomes Pereira, de 25 anos, morta com tiro na nuca enquanto empurrava o carrinho do filho em Sepetiba, na zona oeste do Rio, em 4 de novembro. De acordo com a Polícia Civil, a suspeita não pretende se entregar, o que deve levar à conversão da prisão temporária em preventiva. As informações são do Extra.

Segundo o inquérito, Gabrielle planejou o crime por obsessão pela enteada, filha de Laís com seu atual marido, Lucas Soares Ramos. Testemunhas afirmaram que ela exigia ser chamada de “mãe” pela criança e mantinha conflitos constantes com a vítima por causa da guarda da menina. A polícia também investiga se a suspeita cometeu estelionato, após encontrar indícios em celulares apreendidos.