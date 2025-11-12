O ato marca a abertura da Cúpula dos Povos, evento paralelo à conferência da ONU e coordenado por organizações da sociedade civil. O evento será sediado na UFPA (Universidade Federal do Pará).

Uma "barqueata" com mais de 150 embarcações tomou conta do rio Guamá, em Belém, nesta quarta-feira (12), terceiro dia da COP30.

As embarcações saíram de diferentes portos da capital paraense e se reuniram na universidade. A organização calcula a participação de cerca de 5.000 pessoas de 60 países.

Os barcos seguem margeando o rio Guamá, que vira o rio Guajará, até chegar à Vila da Barca. A comunidade de palafitas é considerada pelo movimento um enclave social, devido à falta de saneamento em parte das casas, cujos moradores lutam há décadas por melhores condições.

O cacique Raoni Metuktire participou da "barqueata" e criticou os projetos de petróleo na amazônia e da construção da ferrovia de 933 km que ligará Sinop (MT) ao porto de Miritituba (PA), conhecido como Ferrogrão.