Na noite desta terça-feira (11), após participação em protesto pacífico sobre saúde e clima, um grupo composto por indígenas e outros manifestantes invadiu a zona azul da COP30, centro diplomático da conferência climática da ONU, que acontece em Belém.

Correndo da polícia e gritando que era necessário taxar os bilionários, pois "é culpa deles que está quente", o grupo conseguiu entrar no Parque da Cidade, sede do evento. Manifestantes também entoaram gritos contra a exploração de petróleo na foz do Amazonas: "Governo Lula, que papelão, destrói o clima com essa perfuração.

"Governo está mentindo que a amazônia está bem, que os indígenas estão bem. Se a gente estivesse com saúde, não estaria aqui reivindicando", diz pajé Na Tupinambá, que presente no momento da confusão.