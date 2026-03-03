A adolescente de 17 anos vítima de estupro coletivo em Copacabana relatou à família que se sentia culpada e chegou a dizer que queria “desistir da vida” após o crime. Segundo a mãe, a jovem enfrentou vergonha e medo de ser apontada como responsável pelo que aconteceu.
O crime aconteceu em 31 de janeiro, em um apartamento no bairro. De acordo com a investigação, a adolescente foi convidada por um jovem da mesma idade, com quem já havia se relacionado, para ir à casa de um amigo. Imagens de câmeras de segurança mostram a chegada de três rapazes ao local, onde já estava outro maior de idade. Em seguida, a vítima entra acompanhada do adolescente.
Em depoimento, ela afirmou que, enquanto estava em um quarto com o menor, outros quatro adultos entraram e a forçaram a manter relações sexuais. Disse ainda que tentou sair, mas foi impedida. Exame do Instituto Médico-Legal apontou lesões na região genital, nos glúteos e nas costas.
Os quatro adultos foram indiciados por estupro coletivo qualificado, em razão da idade da vítima, e por cárcere privado. Eles são considerados foragidos. O adolescente apontado como responsável por levá-la ao local teve medida socioeducativa solicitada pelo Ministério Público por ato infracional análogo ao crime.
A vítima, o adolescente e um dos envolvidos estudam no Colégio Pedro II. A instituição informou que repudia o caso e abriu processo para desligamento dos dois estudantes citados na investigação.
A defesa de João Gabriel Xavier Bertô informou que ele ainda não prestou depoimento. A polícia declarou que a apuração reuniu elementos de autoria e materialidade e que as buscas continuam para localizar os suspeitos.
Com informações do Jornal Nacional