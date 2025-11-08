Um ônibus com 46 passageiros tombou na BR-230, em Axixá do Tocantins, na madrugada deste sábado (8). Segundo o Corpo de Bombeiros, duas pessoas ficaram gravemente feridas e outras oito sofreram lesões leves. As informações são do SBT News.

O veículo fazia o trajeto entre Teresina (PI) e Sinop (MT) quando o motorista perdeuo controle ao fazer uma curva em alta velocidade. As causas do acidente ainda são investigadas pela polícia.