Um ônibus com 46 passageiros tombou na BR-230, em Axixá do Tocantins, na madrugada deste sábado (8). Segundo o Corpo de Bombeiros, duas pessoas ficaram gravemente feridas e outras oito sofreram lesões leves. As informações são do SBT News.
O veículo fazia o trajeto entre Teresina (PI) e Sinop (MT) quando o motorista perdeuo controle ao fazer uma curva em alta velocidade. As causas do acidente ainda são investigadas pela polícia.
As vítimas foram socorridas e levadas para hospitais de São Bento do Tocantins, Araguatins e Augustinópolis. O Hospital Regional de Augustinópolis atendeu 20 passageiros; destes, três permanecem internados e os demais receberam alta após melhora no quadro clínico.