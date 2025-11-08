08 de novembro de 2025
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
ACIDENTE

Ônibus com 46 passageiros tomba na BR-230 nesta madrugada

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Facebook
duas pessoas ficaram gravemente feridas e outras oito sofreram lesões leves.
duas pessoas ficaram gravemente feridas e outras oito sofreram lesões leves.

Um ônibus com 46 passageiros tombou na BR-230, em Axixá do Tocantins, na madrugada deste sábado (8). Segundo o Corpo de Bombeiros, duas pessoas ficaram gravemente feridas e outras oito sofreram lesões leves. As informações são do SBT News.

Leia mais: Ônibus com 50 pessoas cai no Rio Tocantins; motorista morre

O veículo fazia o trajeto entre Teresina (PI) e Sinop (MT) quando o motorista perdeuo controle ao fazer uma curva em alta velocidade. As causas do acidente ainda são investigadas pela polícia.

As vítimas foram socorridas e levadas para hospitais de São Bento do Tocantins, Araguatins e Augustinópolis. O Hospital Regional de Augustinópolis atendeu 20 passageiros; destes, três permanecem internados e os demais receberam alta após melhora no quadro clínico.

Comentários

Comentários