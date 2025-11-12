O valor da cesta básica em São Paulo subiu 0,58% em outubro de 2025 e chegou a R$ 847,14 – o valor mais alto entre as capitais brasileiras. A constatação faz parte da pesquisa mensal do DIEESE, em conjunto com a Conab, que aponta aumento no custo dos alimentos básicos em 16 das 27 capitais monitoradas.

Leia mais: Café deve ficar até 15% mais caro a partir da semana que vem

Em São Paulo, sete dos 13 itens pesquisados registraram alta, com os maiores impactos em café em pó (+48,31%), tomate (+17,14%), carne bovina de primeira (+14,70%) e óleo de soja (+14,37%) no acumulado de 12 meses. Em contrapartida, produtos como batata (-33,02%), arroz agulhinha (-19,73%) e farinha de trigo (-12,48%) apresentaram quedas.