O valor da cesta básica em São Paulo subiu 0,58% em outubro de 2025 e chegou a R$ 847,14 – o valor mais alto entre as capitais brasileiras. A constatação faz parte da pesquisa mensal do DIEESE, em conjunto com a Conab, que aponta aumento no custo dos alimentos básicos em 16 das 27 capitais monitoradas.
Em São Paulo, sete dos 13 itens pesquisados registraram alta, com os maiores impactos em café em pó (+48,31%), tomate (+17,14%), carne bovina de primeira (+14,70%) e óleo de soja (+14,37%) no acumulado de 12 meses. Em contrapartida, produtos como batata (-33,02%), arroz agulhinha (-19,73%) e farinha de trigo (-12,48%) apresentaram quedas.
O estudo ainda indica que, com base no custo da cesta mais alta do país, o salário mínimo necessário para garantir alimentação a uma família de quatro pessoas deveria ser de R$ 7.116,83 – o equivalente a 4,69 vezes o mínimo vigente de R$ 1.518. Quem recebe o piso salarial no estado trabalhou em média 122 horas e 46 minutos em outubro apenas para adquirir os produtos da cesta, consumindo 60,33% da renda líquida.
Em outras capitais, os valores e as variações também são expressivos:
-
Florianópolis: R$ 824,57
-
Porto Alegre: R$ 823,57
Rio de Janeiro: R$ 801,37
Entre os menores custos médios estão Aracaju (R$ 550,18), Maceió (R$ 592,25), Salvador (R$ 606,39) e Recife (R$ 608,03).
A alta generalizada dos alimentos essenciais pressiona o orçamento das famílias e evidencia o desafio do poder de compra, especialmente em regiões com os valores mais elevados da cesta.
Crédito da pesquisa: DIEESE/Conab.