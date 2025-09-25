Café deve ficar até 15% mais caro a partir da semana que vem

Segundo o presidente da Abic, Pavel Cardoso, o aumento “não deve ser superior à média do ano”. Já o diretor-executivo, Celírio Inácio da Silva, explicou que “esse novo preço já foi comunicado ao varejo no início deste mês. Mas, como o varejo só foi às compras agora, a partir do dia 15, então, a gente acredita que, a partir da semana que vem ou no início do mês, esses preços já estejam nas prateleiras, com repasse de 10% ou 15%”.

O preço do café deve aumentar nos próximos dias. A Associação Brasileira da Indústria do Café (Abic) informou nessa quarta-feira (24), em São Paulo, que os custos da matéria-prima vão provocar reajuste entre 10% e 15% para os supermercados.

De janeiro a agosto, as vendas de café caíram 5,41% no Brasil, passando de 10,11 milhões para 9,56 milhões de sacas. Alguns tipos, como o solúvel, acumularam alta de até 50,59%. Mesmo assim, a Abic espera fechar 2025 em nível parecido ao de 2024. “Os dados de setembro nos levam a crer que teremos um comportamento surpreendente ainda este ano... possivelmente teremos boas notícias em relação ao consumo no fechamento do ano”, disse Cardoso.

Outro ponto que preocupa a indústria são as tarifas dos EUA sobre o café brasileiro. “A ordem executiva [do governo dos Estados Unidos], publicada no dia 6 de setembro, indica que os EUA concluíram e ouviram o mercado de que o café, não sendo lá produzido, não terá tarifas... Tem apenas uma produção muito incipiente, no Havaí e em Porto Rico, mas quase nada”, afirmou Pavel.

O setor também aguarda a reunião entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump, prevista para a próxima semana. “Isso revela como o café e também o complexo de carnes é sensível em relação à inflação americana”, ressaltou Cardoso.