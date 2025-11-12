O meio-campista Oscar apresentou alterações cardíacas durante a realização de um exame, na manhã de terça-feira (11), no centro de treinamento do São Paulo. O atleta de 34 anos foi levado ao Einstein Hospital Israelista, onde permanece em observação. Segundo o clube, seu quadro é estável.

A "intercorrência com alterações cardiológicas" se deu em um teste de preparação para a temporada 2026. A equipe médica do Einstein estava no CT, no bairro da Barra Funda, e fez o atendimento imediato, antes de levar o jogador.

Oscar não atua desde 19 de julho, em partida contra o Corinthians válida pelo Campeonato Brasileiro. Naquele dia, sofreu fraturas em três vértebras. Em outubro, quando tentava voltar, lesionou a panturrilha direita.