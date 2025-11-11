"Tranquilidade nenhuma. A última vez eu estava andando com meu cachorro dentro de casa. Eu acho que é muito nosso sonho estar aqui, sabe? Então, por mais que você já tenha vindo algumas vezes, você já tenha uma certa confiança de que foi legal o trabalho demonstrado na última, você sempre tem uma ansiedade muito grande da próxima, porque sabe o quanto a competitividade é grande. Você sabe a quantidade de bons jogadores que tem no Brasil. Sem dúvida nenhuma aquilo mexe contigo, deixa ansioso, deixa o orgulho quando sai seu nome na lista. Não só seu, mas de toda a sua família. Então, eu acho que também não fica uma coisa muito clara de que tipo, vai ser o próximo, principalmente pela quantidade de jogadores que nós temos. Mas também fica uma certa confiança interna de que quanto melhor você demonstrar o trabalho, mais chances você tem para a próxima. Mas é difícil lidar com essa confiança e com essa ansiedade ao mesmo tempo. Eu prefiro tentar não ver. Mas que bom que eu não estou vendo e sendo convocado, espero continuar assim".

Diferença entre os ciclos

"Então, eu acho que a comparação dos dois períodos foi completamente diferente. Eu comecei nesse período com o Diniz e eu volto agora. Fui convocado uma vez com o Dorival e volto agora, mas eu não passei muito pelo meio do período. Eu estava um pouco distante, claro, com muitos amigos aqui dentro que comentam bastante. Mas também passei bastante do período anterior, pós-Olimpíada, que já chega no período mais próximo da Copa do Mundo. Então, o que eu vejo é que tinha uma estabilidade maior realmente no período passado. Eu acho que até o ciclo que o Tite participou já era muito longo, seis anos junto da seleção, duas Copas do Mundo. Então eu acho que ele também já tinha uma certa experiência para lidar com tudo isso. E da forma dele, ele escolheu ter um grupo mais fechado, com mais tranquilidade. Esse ciclo é diferente, né? Tem muitos jogadores vindo para seleção para demonstrar que podem estar aqui. Muitos treinadores que também tiveram a oportunidade de participar. Apesar da instabilidade que esse ciclo teve, eu acho que a gente chega num momento onde tá tudo muito claro para todo mundo que vem. O objetivo, sem dúvida nenhuma, sempre foi o mesmo, mas agora eu acho que com o norte muito mais firme, muito mais claro pra todo mundo. Essas coisas ajudam bastante para a gente vir para cá, entender o que tem que ser feito e comprar uma ideia de que as coisas serão dessa forma. Faremos o possível para chegar ao final desse ciclo com os sonhos de todo mundo conquistados".