O Flamengo decidiu fretar voos para ter cinco de seus sete jogadores convocados à disposição do clássico contra o Fluminense, no próximo dia 19, no Maracanã, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Foram convocados para a Data Fifa os seguintes atletas: Alex Sandro e Danilo (Brasil); Arrascaeta, Varela e Viña (Uruguai); Carrascal (Colômbia) e Plata (Equador).

Todos estes serão desfalques para a partida deste sábado, contra o Sport, na Ilha do Retiro (PE), em rodada atrasada do Brasileirão.