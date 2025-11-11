A deputada federal Roseana Sarney, 72, tem publicado em rede social atualizações sobre o seu estado de saúde e como tem passado durante o tratamento de câncer de mama.

A ex-governadora do Maranhão anunciou em agosto que foi diagnosticada com um câncer de mama triplo negativo. Nos últimos três vídeos, publicados entre outubro e novembro, ela apareceu com a cabeça já raspada após a quimioterapia, agradecendo ao apoio que tem recebido nas redes.

"Não tem sido fácil enfrentar um câncer de mama triplo negativo. Quero agradecer o carinho, as mensagens e orações. Estamos no outubro rosa. Quanto mais cedo o tumor for descoberto, maiores as chances de cura", disse em vídeo publicado no Instagram.