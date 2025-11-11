Duas pessoas foram presas por suspeita de colocar medicamento ansiolítico em um refrigerante e provocar a intoxicação de 12 funcionários de um hospital de Santa Cecília, no oeste de Santa Catarina.

Refrigerante foi "batizado" com clonazepam, medicamento popularmente conhecido pelo nome comercial de Rivotril. O caso ocorreu no final de outubro, mas a Polícia Civil catarinense divulgou detalhes nesta segunda-feira (10), após a conclusão do laudo que apontou a presença do medicamento na bebida.

No total, 12 funcionários do hospital municipal foram intoxicados. As vítimas apresentaram sintomas como vômito, tontura, sonolência, inchaço abdominal e dificuldade na fala. Alguns ficaram internado por cerca de quatro dias. Todos já receberam alta e passam bem.