Depois de furar coxa de parceiro, mulher se declara: 'Te amo'

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução de vídeo/@radarocidentalgo/Instagram
A mulher contou que pegou a faca para se defender depois de ser ameaçada.
A Polícia Militar de Goiás prendeu uma mulher que perfurou o companheiro na coxa e, logo em seguida, se declarou para enquanto ele sangrava. O caso aconteceu na segunda-feira (10) na Cidade Ocidental, no Entorno do Distrito Federal, informou o portal Metrópoles.

Leia mais: Mulher de 62 anos é presa por matar namorado de 21 a tesourada

Segundo a corporação, o casal discutiu e se agrediu antes do ataque. A mulher contou que pegou a faca para se defender depois de ser ameaçada. “Se você não for minha, não será de ninguém”, disse o homem, segundo o relato dela.

Ferido, a vítima correu pela rua pedindo ajuda e deixando um rastro de sangue, mas caiu em frente a uma casa. Imagens mostram a suspeita chorando ao lado da vítima, dizendo “eu te amo” durante o socorro.

O estado de saúde do homem não foi divulgado. A Polícia Civil investiga as circunstâncias e a motivação do crime.

