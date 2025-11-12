A Polícia Militar de Goiás prendeu uma mulher que perfurou o companheiro na coxa e, logo em seguida, se declarou para enquanto ele sangrava. O caso aconteceu na segunda-feira (10) na Cidade Ocidental, no Entorno do Distrito Federal, informou o portal Metrópoles.

Leia mais: Mulher de 62 anos é presa por matar namorado de 21 a tesourada

Segundo a corporação, o casal discutiu e se agrediu antes do ataque. A mulher contou que pegou a faca para se defender depois de ser ameaçada. “Se você não for minha, não será de ninguém”, disse o homem, segundo o relato dela.