Detentos do regime semiaberto têm trabalhado na reconstrução de Rio Bonito do Iguaçu, cidade devastada pelo tornado que atingiu o centro-sul do Paraná no dia 7 de novembro. A iniciativa faz parte do programa Mãos Amigas, do governo estadual, que reúne presos para atuar na recuperação de escolas, creches e da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) destruídas.

Leia mais: Prefeito diz que parte difícil passou: 'Temos que reconstruir'

Coordenado pelas secretarias da Segurança Pública e da Educação, o programa une reinserção social e solidariedade. Os presos selecionados, todos com bom comportamento e baixo grau de periculosidade, participam da limpeza, remoção de entulhos e reconstrução de estruturas, acompanhados por monitores da Polícia Penal.