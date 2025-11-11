Detentos do regime semiaberto têm trabalhado na reconstrução de Rio Bonito do Iguaçu, cidade devastada pelo tornado que atingiu o centro-sul do Paraná no dia 7 de novembro. A iniciativa faz parte do programa Mãos Amigas, do governo estadual, que reúne presos para atuar na recuperação de escolas, creches e da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) destruídas.
Coordenado pelas secretarias da Segurança Pública e da Educação, o programa une reinserção social e solidariedade. Os presos selecionados, todos com bom comportamento e baixo grau de periculosidade, participam da limpeza, remoção de entulhos e reconstrução de estruturas, acompanhados por monitores da Polícia Penal.
Criado no Paraná, o Mãos Amigas é considerado um dos pioneiros no país. Além de contribuir com a reconstrução de espaços públicos, o programa oferece a oportunidade de reduzir a pena e se preparar para o recomeço após o cumprimento da sentença.
O tornado no Paraná, um dos piores da história do Brasil, destruiu principalmente Rio Bonito do Iguaçu, onde 90% da área urbana foi devastada. Segundo a Defesa Civil, sete pessoas morreram e mais de 800 ficaram feridas. O governo estadual anunciou investimentos de R$ 50 milhões do Fundo Estadual de Calamidade Pública para ajudar na reconstrução do município.