11 de novembro de 2025
SEM CONSENSO

Motta adia votação do PL Antifacção, que era prevista para hoje

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Motta deve se reunir com o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, antes da nova votação
Sem acordo entre os líderes partidários, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), decidiu retirar da pauta desta terça-feira (11) a votação do Projeto de Lei Antifacção. A previsão é que o texto volte a plenário nesta quarta-feira (12), após ajustes entre o relator, deputado Guilherme Derrite (PP-SP), e as bancadas.

Leia mais: Derrite agora diz que PF pode investigar facção, sob condições

O projeto, que endurece regras contra o crime organizado, enfrenta resistência de governistas por alterar atribuições da Polícia Federal (PF). Em versões anteriores, o texto previa que a PF só poderia atuar em conjunto com as polícias estaduais mediante solicitação dos governos locais.

Após críticas, Derrite recuou e manteve a autonomia da corporação, exigindo apenas que ela comunique previamente suas operações às autoridades estaduais.

Motta também deve se reunir com o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, antes da nova votação, em busca de consenso a fim de evitar impasses no plenário.

*Com informações do Metrópoles

