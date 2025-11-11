Sem acordo entre os líderes partidários, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), decidiu retirar da pauta desta terça-feira (11) a votação do Projeto de Lei Antifacção. A previsão é que o texto volte a plenário nesta quarta-feira (12), após ajustes entre o relator, deputado Guilherme Derrite (PP-SP), e as bancadas.

Leia mais: Derrite agora diz que PF pode investigar facção, sob condições

O projeto, que endurece regras contra o crime organizado, enfrenta resistência de governistas por alterar atribuições da Polícia Federal (PF). Em versões anteriores, o texto previa que a PF só poderia atuar em conjunto com as polícias estaduais mediante solicitação dos governos locais.