Uma mulher foi presa em flagrante na zona oeste de São Paulo, na segunda-feira (10), por ter fugido de um motel sem pagar e quase atropelado um policial militar durante a perseguição. Segundo a PM, ela apresentava sinais de embriaguez, informou o SBT News.
A cliente se recusou a quitar a conta e tentou sair em alta velocidade. Ao chegarem ao local, os policiais deram ordem de parada, mas ela colocou o carro em marcha à ré, quase atingiu um agente, avançou contra um funcionário e arrebentou o portão do motel.
A fuga seguiu por ruas movimentadas, com a motorista ignorando sinais vermelhos, trafegando na contramão e subindo em calçadas. A perseguição terminou quando ela bateu em dois carros parados no semáforo.
Levado ao 14º Distrito Policial, em Pinheiros, o caso resultou na prisão da mulher, que foi autuada por embriaguez ao volante, dano, resistência e perigo à vida. Ela aguarda audiência de custódia.