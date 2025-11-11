Uma mulher foi presa em flagrante na zona oeste de São Paulo, na segunda-feira (10), por ter fugido de um motel sem pagar e quase atropelado um policial militar durante a perseguição. Segundo a PM, ela apresentava sinais de embriaguez, informou o SBT News.

A cliente se recusou a quitar a conta e tentou sair em alta velocidade. Ao chegarem ao local, os policiais deram ordem de parada, mas ela colocou o carro em marcha à ré, quase atingiu um agente, avançou contra um funcionário e arrebentou o portão do motel.