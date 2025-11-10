10 de novembro de 2025
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
TRÂNSITO

Mãe de 2 morta por motorista embriagada estava em SP há 5 meses

da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Isaura Luzia De Oliveira, 24, foi atropelada na manhã de domingo
Isaura Luzia De Oliveira, 24, foi atropelada na manhã de domingo

Isaura Luzia De Oliveira, 24, foi atropelada na manhã de domingo na Vila Medeiros, na zona norte de São Paulo, por uma motorista embriagada e morreu. Ela era enfermeira e estava na cidade há cinco meses.

Por volta das 7h de ontem, condutora atropelou Isaura e fugiu. O atropelamento ocorreu na avenida Ede, zona norte de São Paulo, segundo informações da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. A motorista, também de 24 anos, foi presa.

Isaura era enfermeira e estava em São Paulo há cinco meses. Ela era natural de Mossoró-RN, e lá se formou na escola de enfermagem Thereza Neo, em 2021, durante a pandemia.

Vítima deixa duas crianças. Segundo informações do Balanço Geral RN, opção de vir para São Paulo era de tentar dar uma vida melhor para seus filhos. O incidente ocorreu no dia que a mãe de Isaura fez aniversário.

"Dedicada nos estudos e tranquila". Assim definiu Claudiane Pinto, que estudou com Isaura na escola de enfermagem, definiu a colega. Ela ainda comentou que a Isaura "gostava de viajar" e "era muito sorridente".

Comentários

Comentários