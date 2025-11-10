A seleção brasileira começou nesta segunda-feira (10) as atividades da Data Fifa. Comandados por Carlo Ancelotti, 12 jogadores de linha participaram do primeiro treino para os duelos contra Senegal e Tunísia.

A atividade aconteceu no CT do Arsenal, em St. Albans, ao norte de Londres. A capital inglesa receberá o duelo amistoso de sábado (15), marcado para o Emirates Stadium; na terça (18), a seleção enfrentará a Tunísia, em Lille, na França.

O treino desta segunda-feira foi fechado para os profissionais de imprensa. Durante a semana, a promessa é de que os 15 primeiros minutos sejam abertos para os jornalistas.