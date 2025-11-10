A Polícia Civil investiga a morte de dois homens, de 29 e 38 anos, e a internação de outras duas pessoas que ingeriram bebidas alcoólicas em um bar em Cajamar, na Grande São Paulo, no sábado (8). As mortes ocorreram no domingo.

Até o momento não há indícios que apontem para intoxicação por metanol. A investigação trabalha com a hipótese de envenenamento.

Um dos homens permanece internado em estado grave, de acordo com a Prefeitura de Cajamar.