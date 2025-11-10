A formação de ciclones extratropicais deve trazer mais frentes frias em novembro e afastar a tendência de calor típica da primavera.

Ao menos três ciclones extratropicais devem se formar até final do mês, afirma Francisco Aquino, chefe do Departamento de Geografia da UFRGS. Segundo a previsão, o primeiro e o segundo devem ocorrer no dia 16 e 19 no Atlântico Sul, provocando uma frente fria nos estados do sul e sudeste - o primeiro em São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais e o segundo no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. "Mas nenhum deles como o que atingiu o Paraná", afirma. No estado, ao menos seis pessoas morreram e mais de 700 ficaram feridas, segundo a Defesa Civil.

Novembro tem sido marcado por uma "frequente incursão de frentes frias", explica Aquino. Segundo o climatologista, as temperaturas mais amenas estão mais perceptíveis no sul e sudeste. No norte, nordeste e centro-oeste, o padrão esperado para as regiões se mantém, com calor e umidade.