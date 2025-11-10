Uma mulher de 63 anos foi encontrada morta com sinais de violência dentro de casa, em Criciúma (SC), neste domingo (9).

Vítima apresentava lesões no corpo, de épocas diferentes, indicando que já sofria agressões. O Samu foi acionado para socorrer a idosa, identificada como Lucila Borges, mas ela já estava morta. O caso ocorreu no bairro Vila Zuleima.

O marido dela, de 69 anos, foi preso suspeito de feminicídio. Em depoimento à polícia, ele alegou que a mulher teria caído. Ele já tem passagens policiais por violência doméstica, perturbação e desobediência.