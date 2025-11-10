A Secretaria de Saúde do Espírito Santo confirmou nesta segunda-feira (10) que o fungo Histoplasma capsularum é o causador do surto registrado em uma ala do Hospital Oncológico Santa Rita, em Vitória.

Na quarta-feira passada (5), nove pessoas haviam testado positivo; nesta segunda, o número de casos confirmados subiu para 32, sendo 23 funcionários, três pacientes e seis acompanhantes.

O fungo Histoplasma sp. é responsável por uma doença chamada histoplasmose, cujos sintomas incluem febre, dores no corpo e falta de ar, os mesmos relatados pelos pacientes.